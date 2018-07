Surpresas, Evandro e André exaltam título no vôlei de praia: 'Ganhamos confiança'

Os brasileiros Evandro e André conquistaram neste domingo o título do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Viena, na Áustria. Diante dos donos da casa Doppler e Horst, a dupla venceu por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 22/20, e premiou uma campanha surpreendente, em que foi evoluindo ao longo da própria competição.

"Fomos evoluindo e ganhando confiança jogo a jogo, nos fechando e pensando no próximo objetivo. E na final, nosso saque e nossa força mental realmente fizeram a diferença. É uma conquista que nos deixa muito felizes, treinamos muito, ficamos muito tempo viajando, longe de nossas famílias. O trabalho da comissão técnica e o apoio que recebemos foi fundamental para conquistar esse troféu", declarou Evandro.

A conquista veio logo na temporada de estreia da dupla. E se Evandro já tinha uma medalha em Mundiais, em 2015, quando ficou com o bronze ao lado de Pedro Solberg, para André, o título acontece em sua primeira participação na competição. De quebra, o jogador se tornou o mais novo a faturar o torneio, com 22 anos.

"Não sabia que sou o mais jovem a levar o ouro, fico muito feliz, ainda estou emocionado. Mas não posso falar dessa final e desse torneio sem falar do que o Evandro realizou. Olho para ele e vejo um super-herói. Ele fez a diferença não apenas no jogo, mas na competição toda", declarou.

De fato, Evandro foi o fator de desequilíbrio da dupla nesta final. No primeiro set, quando os brasileiros perdiam por 20 a 16, foi o saque dele que recolocou o País na disputa e garantiu a virada. No segundo, o jogador ainda foi decisivo com ótimos ataques e bloqueios.

"O que o Evandro realizou aqui hoje foi histórico, incrível. Ele fez algo espetacular e que vai ser muito lembrado virando o jogo e nos colocando na partida novamente", disse André. "Eu tenho treinado muito meu saque. No final do primeiro set, foi bom ter saques que entraram. Mas não é sobre mim. É sobre meu parceiro, minha comissão técnica e o apoio e suporte que eles dão para que eu possa arriscar", respondeu Evandro.