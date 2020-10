Surto de coronavírus tira Itapetininga do Super Vôlei em Belo Horizonte

Um surto de coronavírus tirou o Vôlei UM Itapetininga (SP) do Troféu Super Vôlei, competição marcada para começar nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. A equipe paulista desistiu de disputar o torneio após seis jogadores do seu elenco testarem positivo para o novo coronavírus.

"Lamentamos, mas infelizmente essa situação está fora do alcance de qualquer um de nós, nosso time acabou sofrendo com essa notícia. Passamos por todos os protocolos de segurança. Com vários atletas impossibilitados de viajar, desta forma, fica impossível disputar o Troféu Super Vôlei Banco do Brasil, colocando em risco também o contágio para outras equipes", afirmou Alessandro Ayres, supervisor do Itapetininga.

O time do interior paulista assegurou que estes foram os primeiros casos de coronavírus no elenco, que se prepara para a disputa da Superliga Masculina. Além disso, explicou que alguns jogadores apresentaram sintomas da virose. "Apenas alguns atletas apresentaram leves sintomas gripais e estão sendo monitorados pela equipe médica do time", disse Paulo Leite, fisioterapeuta do time.

Anunciado no início de outubro, o regulamento da Superliga prevê que um jogo deve ser adiado caso uma equipe apresente quatro casos de coronavírus no seu elenco ou dois com os seus levantadores. O torneio masculino está previsto para começar no dia 31, sendo que o Itapetinga está previsto para abrir o torneio diante do Blumenau.

No Troféu Super Vôlei, o Itapetininga será substituído pelo Montes Claros América Vôlei, que vai estrear diante do Sada Cruzeiro, às 21h30, na Arena Minas. Anteriormente, os participantes eram os oito primeiros colocados da Superliga da temporada 2019/2020 até a sua paralisação em função da pandemia do coronavírus.

Os times se enfrentarão em jogos únicos, a partir das quartas de final, até a definição do campeão.

Confira quais serão os primeiros jogos, agendados para a Arena Minas:

21/10 - 19h - Sesi-SP (3º) x Apan Eleva Blu (SC) (6º)

21/10 - 21h30 - EMS Taubaté Funvic (SP) (1º) x Pacaembu Ribeirão (SP) (8º)

22/10 - 19h - Vôlei Renata (SP) (4º) x Fiat/Minas (MG) (5º)

22/10 - 21h30 - Sada Cruzeiro (2º) x Montes Claros América Vôlei (Substituição)