Taiana e Talita são campeãs do vôlei de praia em Haia

HAIA - Depois de um começo ruim no Circuito Mundial, o vôlei de praia brasileiro está em grande fase. Neste domingo, Taiana e Talita venceram o confronto nacional contra Maria Clara e Carol, por 2 sets a 0, para conquistarem o título do Grand Slam de Haia (Holanda), faturando a segunda taça delas na temporada - também venceram em Xangai (China).

As duas duplas - que compõem a seleção brasileira criada para esta temporada - vão voltar a se encontrar na primeira semana de julho, quando acontece, em Stare Jablonki, na Polônia, o Mundial de Vôlei de Praia. Ambas estão no Grupo L.

Talita a Taiana se uniram no começo do ano. Larissa se aposentou, Juliana ficou sem parceira e chamou Maria Elisa. Aí foi Talita quem ficou "solteira" e se uniu a Taiana. A nova dupla jogou quatro etapas do Circuito Brasileiro, ganhou entrosamento e agora vai bem no Circuito Mundial.

Na final em Haia, Talita/Taiana começou o jogo atrás do placar, mas conseguiu a virada em 15/14. Depois, engataram uma boa sequência para fechar em 21/16. No segundo set o duelo não foi tão equilibrado, com vitória das campeãs por 21/13. As irmãs, que são a quarta dupla do Brasil e por isso começam este tipo de torneio no qualifying, subiram ao pódio pela terceira etapa seguida.