Talita e Maria Elisa avançam à semifinal em Roma

Talita e Maria Elisa são as únicas brasileiras que ainda seguem na chave feminina da etapa de Roma, na Itália, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, elas venceram suas duas partidas e garantiram vaga na semifinal da competição. Por uma vaga na final, enfrentam no sábado as alemãs Sara Goller e Laura Ludwig.

As duas vitórias de Talita e Maria Elisa, aliás, foram sobre duplas brasileiras. Nas oitavas de final, elas derrotaram as irmãs Maria Clara e Carolina por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18. Esta foi a 11.ª vitória de Talita/Maria Elisa em 12 confrontos contra as compatriotas.

Nas quartas de final, as brasileiras enfrentaram Juliana e Larissa, que haviam derrotado também nesta sexta-feira as norte-americanas Angie Akers e Tyra Turner por 2 a 0 (21/18 e 21/15). E novamente Talita e Maria Elisa ganharam com certa tranquilidade, com parciais de 21/16 e 21/18.