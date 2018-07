Talita e Maria Elisa conquistam o bronze em Roma

As brasileiras Talita e Maria Elisa se recuperaram da derrota no sábado para a dupla alemã Goller/Ludwig e conquistaram, neste domingo, a medalha de bronze na chave feminina da etapa de Roma, na Itália, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

Para obterem a terceira colocação, as brasileiras precisaram vencer as norte-americanas Misty May e Nicole Branagh. Talita e Maria Elisa foram superiores durante quase todo o confronto e venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/19.

O único momento mais complicado neste domingo foi na metade do segundo set, quando as brasileiras chegaram a estar perdendo por 12/11. Depois, retomaram o controle e fecharam em 21/19.

Com a conquista do bronze, Talita e Maria Elisa somaram 640 pontos e acumulam 1.240 na temporada. Entre as brasileiras, a melhor dupla é Juliana/Larissa com 1.620 pontos.

Ainda neste domingo, as alemãs Sara Goller e Laura Ludwig disputam a decisão de Roma contra as norte-americanas Jennifer Kessy e April Ross.