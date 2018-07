Talita e Maria Elisa perdem na semifinal em Roma

As brasileiras Talita e Maria Elisa decepcionaram neste sábado na chave feminina da etapa de Roma, na Itália, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na semifinal, elas foram derrotadas pelas alemãs Sara Goller e Laura Ludwig por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18.

Resta agora à dupla brasileira lutar pela medalha de bronze no domingo. Para conhecer as próximas adversárias, Talita/Maria Elisa aguarda o confronto norte-americano envolvendo Jennifer Kessy/April Ross e Misty May/Nicole Branagh.

Depois de perderem o primeiro set neste sábado, as brasileiras mantiveram a segunda parcial equilibrada até o 16/16. A partir daí, as alemãs foram melhores e fecharam em 21/18.

Se conquistarem a terceira colocação, Talita e Maria Elisa somarão 640 pontos. Por avançarem à semifinal, elas asseguraram 540 pontos.