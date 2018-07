Talita e Maria Elisa quebram invencibilidade de Juliana e Larissa

Na decisão da quarta etapa do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia, realizado e Curitiba, as campeãs das últimas 11 etapas da competição perderam, pela primeira vez desde 2011, Juliana e Larissa, para a dupla Talita e Maria Elisa por 2 sets a 1, parciais de 16/21, 22/20 e 15/13.

Este foi o primeiro título da dupla na atual temporada e vem como reação após um resultado ruim no Guarujá, realizado há duas semanas.

"Não dá para negar que derrotá-las tem um gosto especial, principalmente pelo momento que elas estão vivendo, há tanto tempo sem perder. Vimos que elas vinham tendo altos e baixos durante o torneio, mas sabíamos que na hora da final isso tudo ficaria para trás. Os dois times se conhecem bem e se respeitam e isso equilibra bastante as partidas. Elas vinha muito confiantes pelo ótimo momento e isso estava tornando os jogos ainda mais complicados", afirma Talita.

A última derrota da dupla havia sido no dia 13 de março de 2010, e uma vitória hoje deixaria a dupla Julia e Larissa com a marca de um ano de invencibilidade.

Na disputa de terceiro lugar da etapa paranaense, Taiana e Vivian derrotaram as cariocas Renata e Priscilla Lima (RJ) por 2 sets a 0 (22/20 e 21/15) e garantiram presença no pódio pela terceira vez no ano.

A próxima etapa do Circuito Branco do Brasil será entre os dias 17 e 20 de março, na cidade catarinense de Balneário Camboriú.