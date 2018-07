Talita e Maria Elisa vencem em Fortaleza e garantem vice-campeonato

FORTALEZA - Talita e Maria Elisa venceram a 12ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia em Fortaleza, depois de superar Agatha e Bárbara Seixas por 2 sets a 0 na final, com parciais de 21/12 e 21/18. A dupla repetiu o resultado de 2009, quando também foram campeãs na capital cearense, e esta é a sua quarta conquista em areias brasileiras na temporada 2011. Elas atingiram o lugar mais alto do pódio também em Curitiba, Salvador e Aracaju.

A dupla Juliana e Larissa já tinha assegurado o título do Circuito Banco do Brasil, mas a vitória em Fortaleza garantiu a Talita e Maria Elisa o segundo lugar. "É muito bom terminar o ano com um título," disse Talita. "Viemos a Fortaleza dispostas a vencer e conseguimos coroar nosso vice-campeonato", completou.

Esta foi a última etapa da temporada e agora a dupla pode focar no trabalho para 2012 e a Olimpíada de Londres.

Val e Shaylyn também subiram ao pódio, ficando com terceiro lugar depois de derrotar a dupla da sueca Karin e da paulista Raquel por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 25/23. No ranking nacional a terceira colocação ficou com Taiana e Vivian.