Talita e Taiana batem compatriotas e avançam em Portugal no vôlei de praia

As brasileiras Talita e Taiana levaram a melhor nesta terça-feira no confronto diante das compatriotas Carol Solberg e Maria Elisa, batidas por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 12/21, 21/12 e 16/14, e avançaram na luta por uma vaga na fase de grupos da etapa de Espinho, em Portugal, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

O duelo foi válido pelo country quota desta etapa quatro estrelas do calendário da elite da modalidade. E, com o triunfo na partida entre parcerias do Brasil, Talita e Taiana agora terão de vencer uma rodada eliminatória para se classificar ao estágio seguinte da competição.

Pela pontuação que possuem no ranking de entradas do vôlei de praia, as duas brasileiras não precisarão jogar a primeira rodada do qualificatório para a fase de grupos. Assim, elas vão esperar pela definição das vencedoras do confronto entre a dupla chinesa Zeng/Lin e as holandesas Van Driel e Schoon.

Mais bem colocadas no ranking de entradas, as parcerias brasileiras Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca e Fernanda Berti/Bárbara Seixas abrirão campanha em Espinho direto no estágio de grupos, que começará a ser disputado na quinta-feira.

Já no naipe masculino da competição, Alison/Álvaro Filho, André Stein/George, Evandro/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Vitor Felipe são as quatro duplas brasileiras já garantidas na fase de grupos. E na quinta-feira a parceria de Guto e Saymon jogará por vaga em uma das chaves da competição, que paga cerca de R$ 75 mil para os campeões nas disputas entre os homens e também na feminina.

Ao todo, o torneio distribui cerca de R$ 1,1 milhão em premiação aos atletas, além de assegurar 800 pontos no ranking internacional aos times vencedores. E esta etapa em Portugal é mais uma importante na corrida olímpica para disputar os Jogos de Tóquio-2020. Apenas duas duplas de cada naipe representarão o Brasil no Japão. Neste momento, entre as mulheres, Ana Patrícia/Rebecca, com 4.260 pontos, e Ágatha/Duda, com 3.830, lideram esta briga para ir à Olimpíada. No masculino, os dois primeiros colocados são Evandro/Bruno Schmdit, com 4.160 pontos, e Alison/Álvaro Filho, com 3.030.

NO CANADÁ

Também nesta semana ocorre a etapa três estrelas de Edmonton, no Canadá, do Circuito Mundial. O Brasil será representado por duas duplas na competição. Josi e Juliana estrearão direto na fase de grupos no naipe feminino, que começará na quinta-feira. Já Harley e Luciano jogarão o torneio classificatório no masculino, nesta quarta, na luta para ingressar em uma das chaves do evento.

Esta etapa, cuja cidade canadense estreia no Circuito Mundial, não vale pontos para a corrida olímpica do Brasil no vôlei de praia, mas paga um prêmio de cerca de R$ 37 mil e 600 pontos aos campeões.