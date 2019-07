Talita e Taiana são eliminadas em etapa portuguesa do vôlei de praia

Após eliminar as compatriotas Carol Solberg e Maria Elisa no country cota, Talita e Taiana foram eliminadas nesta quarta-feira na etapa de Espinho do Circuito Mundial do Vôlei de Praia, em Portugal. Elas foram batidas pelas chinesas Meimei Lin e Jinjin Zeng por 2 sets a 1, com parciais de 11/21, 21/18 e 15/12, na competição de nível quatro estrelas.

Com o revés, elas não conseguiram avançar à fase de grupos da competição, que já tinha garantida três duplas brasileiras: Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca e Fernanda Berti/Bárbara Seixas. As três parcerias farão suas estreias na etapa nesta quinta-feira.

No Grupo A, Ana Patrícia e Rebecca vão encarar as portuguesas Antunes e Oliveira, enquanto Ágatha e Duda enfrentarão as chinesas Lin e Zeng, pelo Grupo C. Já Fernanda Berti e Bárbara jogarão contra as finlandesas Ahtiainen e Lehtonen, pelo Grupo F.

No masculino, a fase classificatória, anterior à fase de grupos, será realizada nesta quinta. Guto e Saymon enfrentarão os vencedores do duelo entre os russos Bakhnar/Bogatov e os holandeses Boehle/Boermans. A dupla brasileira só precisa de uma vitória para entrar na fase de grupos.

Já estão garantidos Alison/Álvaro Filho, André Stein/George, Evandro/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Vitor Felipe. Eles vão estrear somente na sexta.

Canadá

Na etapa de Edmonton, de nível três estrelas, Harley e Luciano venceram os ingleses Sam Dunbavin e Sam Walrond por 21/13 e 21/17 e os japoneses Ishijima e Shiratori por 21/18 e 21/16, avançando aos grupos. No feminino, o Brasil será representado por Josi e Juliana, que entram direto na fase de grupos.