Tandara anuncia gravidez e vai perder temporada da seleção

A oposto Tandara Caixeta, campeã olímpica em Londres-2012 e maior pontuadora da Superliga, anunciou nesta segunda-feira que está grávida. A gestação de dois meses permitirá que a jogadora dispute o torneio nacional até o fim com seu time, o Dentil/Praia Clube, mas ela perderá a temporada de 2015 com a seleção feminina de vôlei.

Além de ter recebido apoio da diretoria do seu clube, Tandara também conversou com o técnico da seleção, José Roberto Guimarães, que lhe deu tranquilidade. "O Zé Roberto me deu segurança e disse que posso contar com ele em qualquer situação. Tirei um caminho das minhas costas."

Tandara será a segunda atleta da seleção atual a ser mãe. Jaqueline engravidou após a Olimpíada de Londres e, mesmo sem clube, foi convocada pelo treinador para disputar o Mundial da Itália, no ano passado.

O bebê, fruto da relação de Tandara com o também jogador Cléber Mineiro, do Montes Claros Vôlei, é esperado para o mês de setembro. "Fui pega de surpresa com a notícia porque não estava esperando", conta Tandara. "Fiquei preocupada pensando que a gravidez poderia me atrapalhar, mas já conversei com a minha médica e posso continuar jogando até o fim da temporada. Só preciso ter alguns cuidados quando estiver em quadra, especialmente, ao cair."

A expectativa da jogadora de 26 anos é retornar às quadras em outubro ou novembro. "Já quero estar de volta às quadras porque meu objetivo não mudou: quero brigar por uma vaga na seleção e poder representar o Brasil na Olimpíada do Rio, no ano que vem", garantiu. Por causa da gravidez, Tandara não poderá disputar o Grand Prix, em junho e julho, e a Copa do Mundo, entre agosto e setembro.