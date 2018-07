Taubaté bate Corinthians/Guarulhos e sai na frente na final do Paulista de vôlei

Em busca do tetracampeonato estadual, o EMS Taubaté/Funvic bateu nesta quarta-feira o Corinthians/Guarulhos por 3 sets a 1 - com parciais de 25/21, 25/19, 23/25 e 25/16 - diante de sua torcida, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP), e deu um passo importante para o título do Paulista Masculino de Vôlei. Agora as duas equipes voltam a se encontrar neste sábado, às 21 horas, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP).

+ Leia mais sobre o vôlei

Pelo regulamento do Campeonato Paulista, se o Corinthians/Guarulhos vencer a próxima partida, independentemente do placar, será realizado o Golden Set (de 25 pontos) logo depois do duelo para definir o campeão estadual. A expectativa é novamente de casa cheia.

No primeiro set, o duelo foi equilibrado até quase o final e em alguns momentos o Corinthians/Guarulhos passou à frente do marcador, mas os diversos erros no ataque facilitaram a vida do Taubaté, que assumiu a dianteira e acabou fechando por 25 a 21.

No set seguinte, o confronto pareceu uma repetição do anterior. Até a metade nenhuma das equipes conseguia se distanciar muito, mas aí começou a aparecer o talento de Lucarelli, no bloqueio e no ataque, para ajudar o Taubaté a fechar o placar por 25 a 19, conquistando boa vantagem na partida.

Com um início fulminante, o Corinthians abriu 7 a 1 no terceiro set. A vantagem folgada aos poucos foi diminuindo até o duelo ficar empatado em 23 a 23. Aí o Corinthians/Guarulhos virou a sua bola e, no saque, o Taubaté desperdiçou a chance do empate, dando a vitória para os visitantes por 25 a 23.

No quarto set, o Taubaté abriu 7 a 5 com um erro de arbitragem, que não deu toque no bloqueio quando a bola foi para fora. O líbero Serginho ficou irritadíssimo com a marcação e até levou cartão amarelo. A partir daí, o Corinthians/Guarulhos se descontrolou e viu o adversário abrir 17 a 9 e pouco depois fechar o jogo em 25 a 16.