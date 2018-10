Taubaté bate Sesi no Golden Set e fatura o Paulista de Vôlei pela 5ª vez seguida

O Campeonato Paulista de Vôlei Masculino tem um dono. Pelo quinto ano consecutivo, o Funvic/Taubaté levou a melhor na decisão do torneio estadual e ficou com o título. Em São Paulo, nesta segunda-feira, 15, o Sesi até venceu a segunda partida da final por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/23, 24/26 e incríveis 41/39, mas o Taubaté levou a melhor no Golden Set, por 25/20.

O time do interior havia garantido a vantagem no jogo de ida, em casa, quando venceu por 3 a 2. Por isso, se perdesse nesta segunda, ainda teria a chance de levar o título no Golden Set. E foi o que aconteceu. Quinto título consecutivo do Taubaté, em quatro deles batendo na final o Sesi, que havia sido campeão em quatro das cinco edições do torneio entre 2009 e 2013.

Foi um confronto equilibradíssimo, digno das equipes que dominam o vôlei paulista há uma década. Empurrado pela torcida, o Sesi começou melhor, abriu vantagem no início e fechou a parcial. A má notícia foi a lesão de Lipe, que deixou a quadra sentindo um problema no pé e não mais voltou.

Mesmo sem um de seus principais jogadores, porém, o Sesi seguiu melhor no segundo set. Em meio a muitas reclamações e decisões polêmicas da arbitragem, os donos da casa conseguiram a vantagem mínima para fechar e ficaram a um passo da vitória.

Diante de muita catimba, reclamação e decisões polêmicas da arbitragem, o Sesi chegou a ter o match point, mas viu o Taubaté reagir, fechar virar o terceiro set na reta final e diminuir.

E parecia que os visitantes tomariam o controle da partida. Afinal, abriram 17 a 11 na quarta parcial. Só que o Sesi não se entregou, buscou a igualdade e equilibrou o que seria o set mais longo da partida. As equipes foram trocando pontos até o erro de Robinho no 80.º ponto da parcial.

O confronto, então, foi para o Golden Set. E se Sesi chegou embalado pela vitória anterior, foi Taubaté que largou com ampla superioridade. Com atuação inspirada de Robinho no bloqueio, o time interiorano foi enervando o adversário, que passou a cometer erros bobo e viu o adversário abrir 6 a 0. A partir daí, bastou ao time visitante controlar o set, calando a torcida da casa e fazendo a festa mais uma vez.