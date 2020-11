Taubaté e Minas vencem pela segunda vez na Superliga Masculina de Vôlei

A segunda rodada da Superliga Masculina teve sequência nesta sexta-feira com a disputa de mais dois jogos. E EMS Taubaté Funvic e Fiat/Minas venceram a segunda partida, se juntando ao Sesi-SP, que também vem tendo um começo de campanha perfeito.

Franco favorito, o Taubaté se impôs em casa diante do Vedacit Vôlei Guarulhos e o derrotou com facilidade por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/14 e 25/18. Foi o seu quarto triunfo sobre o oponente nesta temporada e todos sem perder sequer uma parcial - os outros duelos foram pelo Campeonato Paulista.

Nesta sexta, o Taubaté forçou o Guarulhos a cometer muitos erros no primeiro set - cedeu dez pontos desse modo 0 - e não encontrou muita resistência nas parciais seguintes. Felipe Roque foi o seu destaque na partida, com 15 pontos. Mas o maior pontuador foi Alemão, do time visitante, com 18. Ainda assim, não conseguiu evitar o revés, o segundo do seu time em dois jogos na competição.

Na próxima quarta-feira, o Taubaté vai ao interior de Santa Catarina encarar o Apan/Eleva/Blumenau, pela terceira rodada. Já o Guarulhos será mandante diante do Vôlei UM Itapetininga, na quinta.

MINAS VENCE NA ESTREIA DO ITAPETININGA

O confronto com o Minas foi o primeiro do Itapetininga na competição, pois o time do interior paulista teve o seu compromisso da rodada inicial, diante do Blumenau, adiado em função dos vários casos de coronavírus no elenco. Nesta sexta, então, até ofereceu alguma resistência, mas perdeu, de virada, para o Minas por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/22, 25/21 e 25/22.

O cubano Escobar foi o principal destaque do time de Belo Horizonte ao marcar 23 pontos. E Henrique Honorato contribuiu com 20 acertos. Já Renan Buiatti foi o maior pontuador do Itapetininga, com 13. O Minas voltará a jogar na quinta, recebendo o Sada Cruzeiro.

OUTROS JOGOS

A 2ª rodada da Superliga havia se iniciado na quinta, quando o Sesi fez 3 a 1 no Montes Claros América Vôlei. E terá mais três duelos neste sábado: Blumenau x Azulim/Gabarito/Uberlândia (17h), Vôlei Renata x Pacaembu Ribeirão (18h) e Cruzeiro x Caramuru Vôlei (21h30). Desses, Cruzeiro e Vôlei Renata jogarão em busca do segundo triunfo.