Técnico campeão olímpico deixa seleção russa de vôlei Campeão olímpico no vôlei masculino em Londres com a seleção russa, o técnico Vladimir Alekno decidiu deixar o cargo e não continuará comandando a equipe do seu país em 2013. Ele deixa o comando do time depois de conquistar também a Copa do Mundo e a Liga Mundial como treinador.