Técnico da seleção masculina de vôlei, Renan testa positivo para a covid-19

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, testou positivo para a covid-19. De acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o treinador apresenta sintomas leves e passa bem, já em isolamento, em sua casa.

Renan entrou em quarentena ainda na noite de quinta, quando apresentou os primeiros sintomas, não informados pela CBV. Ele fez o exame RT-PCR na segunda e o resultado do testes saiu nesta terça-feira, confirmando que está com o novo coronavírus.

O treinador estava dentro da bolha montada pela CBV no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Lá ele orientava a seleção masculina na preparação para as competições do ano, incluindo a Liga das Nações, os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Campeonato Sul-Americano.

Também estão concentrados no local a seleção feminina e as equipes EMS Taubaté Funvic (SP) e Minas Tênis Clube (MG), que disputam a final da Superliga masculina, também no sistema de "bolha".

A CBV informou que todas as pessoas que estão atuando no CDV foram retestados, incluindo jogadores das duas seleções e dos clubes, além de integrantes das comissões técnicas e funcionários atuando no local.

"A CBV segue atenta e tomando todos os cuidados necessários para que o voleibol continue em atividade - seja na conclusão da Superliga Banco do Brasil masculina e na preparação das seleções olímpicas nos dois naipes", informou a entidade, em comunicado.