Técnico do Montes Claros Vôlei deixa o cargo após problema cerebral

O Montes Claros Vôlei, que disputa a Superliga, anunciou nesta segunda-feira uma mudança em seu comando. O técnico Marcelinho Ramos precisou deixar o cargo depois de descobrir um pequeno problema cerebral. Ele dará lugar a Talmo de Oliveira, que será apresentado ainda esta semana.

Marcelinho explicou que deixou o duelo diante do Cruzeiro, há 11 dias, sentindo fortes dores de cabeça. Após ser submetido a exames, o treinador foi diagnosticado com uma Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAV), que o obrigou a deixar o esporte, pelo menos momentaneamente. Ele mesmo explicou, no entanto, que o problema não é dos mais graves.

"Após o jogo contra o Cruzeiro, eu sentia muitas dores na cabeça. Vim para Montes Claros, me consultei, fiz a tomografia e apareceu um pequeno sangramento na cabeça. A ressonância confirmou. No outro dia, consultei um neurologista, fizemos uma arteriografia, que também confirmou. Mas está tudo certo, não houve aneurisma nem dano. O sangramento é do lado direito do cérebro, não afetou nenhuma área motora nem cognitiva", declarou em entrevista à Inter TV.

Marcelinho explicou ainda que o médico recomendou a ele ao menos 30 dias de repouso, o que resultou em seu afastamento do Montes Claros. O treinador deixa a equipe na quinta colocação da Superliga, com 26 pontos.