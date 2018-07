Técnico do Osasco prevê semifinal difícil contra Bergamo

"O Bergamo é uma equipe que joga junto há muito tempo, um time extremamente vencedor e com muita tradição", avaliou o técnico do Osasco, Luizomar de Moura, que cobrou motivação de sua equipe. "Agora começa um novo campeonato, com todo mundo zerado, e está valendo uma vaga na final e isso motiva demais porque todos nós queremos estar na decisão do Mundial".

Para conquistar a vaga na final, as brasileiras aproveitaram os dias de folga nesta semana para treinar, à espera da confirmação da vaga na semifinal. O Osasco aguardava os resultados deste domingo, da primeira fase, para confirmar sua classificação.

"O time teve três dias de preparação e nesse período a equipe focou no crescimento técnico e tático, já que prevíamos a classificação para enfrentar o Bergamo. Nesses três dias trabalhamos em cima das características do time italiano e agora vamos colocar em prática no jogo", explicou Luizomar.

Para a ponteira Jaqueline, os últimos treinos serviram para a equipe melhorar o entrosamento. "Acho que precisamos diminuir os erros. Nós erramos demais nesses últimos jogos até pelo nervosismo, já que ainda estamos nos entrosando. Espero que amanhã [segunda] a gente erre menos e possa jogar como estávamos jogando", afirmou.

As duas semifinais estão previstas para acontecer nesta segunda-feira, novamente em Doha, no Catar. Na primeira partida do dia, o Fenerbahçe, do técnico José Roberto Guimarães e da levantadora Fofão, enfrentará o Mirador. Às 12 horas (horário de Brasília), o Osasco entra em quadra para jogar contra o Bergamo.