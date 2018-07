Thaísa desloca o tornozelo em jogo na Turquia e passa noite em hospital

A brasileira Thaísa foi protagonista de um lance chocante durante a vitória de seu Eczabibasi sobre o Fenerbahçe, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões de Vôlei. Na Turquia, a jogadora sofreu um deslocamento em seu tornozelo direito ao longo do terceiro set do confronto.

Imediatamente, Thaísa caiu chorando e a lesão chegou a assustar suas companheiras e rivais. De acordo com o próprio Eczabibasi, a jogadora foi encaminhada para um hospital próximo e teve o deslocamento diagnosticado. A gravidade da lesão, no entanto, ainda será confirmada após uma série de exames.

"Thaísa foi rapidamente levada ao hospital com o tornozelo deslocado após pisar no pé de uma jogadora adversária. O tornozelo direito foi imediatamente recolocado no hospital e a estrela vai descansar esta noite, antes de ter condições de ser examinada amanhã", explicou o clube em nota.

A vitória sobre o rival turco classificou o Eczabibasi para a fase final da Liga dos Campeões, e Thaísa foi lembrada pelas companheiras, que após a partida posaram para fotos sinalizando com as mãos o número 6, utilizado pela brasileira.

"Nós ficamos chocadas. Foi uma falta de sorte isso ter acontecido durante o jogo. Nós jogamos cada ponto dos sets que restaram pela Thaísa, depois que ela foi para o hospital. Esta vitória é dedicada a ela. Nós estamos rezando para que ela volte em breve e com toda saúde", disse a capitã da equipe, Neslihan Demir.