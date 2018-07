Thaisa volta após cirurgia e comanda vitória do Osasco na Superliga

"Estava apreensiva e ansiosa. Parecia até meu primeiro jogo, quando tinha 16 anos e estreei na Superliga. Normalmente as meninas pedem minha ajuda, mas hoje (terça) fui eu que pedi. Ainda não estou nem 50% do que sou, principalmente, no ritmo, velocidade e alcance de ataque, mas só de ajudar já foi legal", comentou Thaisa.

A central diz que o retorno à velha forma será gradual. "Tenho que ter paciência porque a volta ao meu melhor nível será natural. Há uns quatro meses tive que reaprender a andar e hoje entrei em quadra na superação e fui razoavelmente bem", disse a central, elogiada pela companheira de clube e de seleção Dani Lins: "A Thaisa é uma peça muito importante no nosso time e minha sintonia com ela é grande pelo trabalho no clube e na seleção. A experiência e qualidade dela vai nos ajudar bastante e esperamos que ela esteja no seu melhor o mais rápido possível".

HOMENAGEM - Antes da partida, o Osasco fez uma homenagem à oposto Elisângela, de 37 anos, que deixou o clube e, na segunda-feira, foi contratada pelo São Bernardo Vôlei. Medalhista olímpica em Sydney-2000, ela não permaneceu no elenco de Osasco porque o clube já havia estourado os pontos do ranqueamento de atletas.

O caso gerou revolta das principais jogadoras do País, que iniciaram um movimento para que a Elisângela valesse zero pontos e pudesse permanecer no elenco do Osasco. Apesar dos apelos, três clubes vetaram a ideia.