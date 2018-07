Thiago e George perdem na final de etapa do Mundial de vôlei de praia na China

A dupla brasileira formada por Thiago e George (SC/PB) perdeu na final da etapa três estrelas de Haiyang, na China, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. Em partida disputada na madrugada deste domingo, o conjunto foi derrotado pelos austríacos Robin Seidl e Philipp Waller.

Os brasileiros começaram bem o duelo e fecharam o primeiro set com vitória por 21/10. A parcial seguinte foi mais equilibrada e pendeu para o lado austríaco, que venceu por 25/23. Em seguida, no tie break, Seidl e Waller fecharam o jogo com triunfo por 15/8.

A decisão da medalha de bronze também teve uma dupla brasileira, mas Álvaro Filho e Luciano (PB/ES) foram derrotados. Formado pelos chineses Ha Likejiang e Wu Jiaxin, o conjunto da casa dominou o jogo saiu vitorioso por 2 sets a 0 (duplo 21/13).

Já estava definido que pelo menos uma dupla brasileira seria finalista, uma vez que o chaveamento obrigou os dois conjuntos do País a se enfrentarem na semifinal. Horas antes da final e da disputa pelo bronze, Thiago e George superaram Álvaro Filho e Luciano por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 11/21 e 15/12.

O evento na China distribuiu US$ 10 mil (cerca de R$ 38 mil) aos campeões e 600 pontos no ranking geral. Ao todo nesta temporada, duplas brasileiras já conquistaram 22 medalhas no Circuito Mundial (oito de ouro, dez de prata e quatro de bronze), somando os conjuntos masculinos e femininos.