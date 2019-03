Time de Bernardinho fica fora de semifinais da Superliga pela 1ª vez

Pela primeira vez na história, o projeto de vôlei tocado por Bernardinho não está nas semifinais da Superliga feminina. Desde que idealizou e criou o Rexona, em Curitiba, em 1997, seu time chegou sempre entre as quatro mais bem colocadas. Na terça-feira, a derrota para o Sesi Vôlei Bauru eliminou a equipe de Bernardinho da competição nas quartas de final.

O time, que se transferiu para o Rio de Janeiro em 2004 e atualmente se chama Sesc RJ, acabou ficando pelo caminho em duelo duro até o fim. Coincidentemente, na mesma noite, o Hinode Barueri, do também técnico multicampeão José Roberto Guimarães, foi eliminado pelo tradicional Osasco-Audax e também ficou fora da semifinal da Superliga.

A situação deixa os dois principais técnicos nacionais ausentes da competição na reta final, que terá as semifinais disputadas entre Sesi Vôlei Bauru x Dentil/Praia Clube e Itambé/Minas x Osasco-Audax.

Para Zé Roberto, o trabalho com a seleção brasileira feminina começará mais cedo. A equipe tem um ano importante, com a disputa da classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

A eliminação do Hinode Barueri não pode ser considerada uma zebra, pois já se imaginava que o duelo com o Osasco-Audax seria bem equilibrado e o time tem apenas dois anos de existência. Já a queda do Sesc RJ é mais sentida, até por ter enfrentado uma equipe que ainda tenta se estabelecer no cenário nacional da modalidade.

No comando do Bauru está o ex-jogador Anderson Rodrigues, de 44 anos, que foi campeão olímpico e mundial sendo treinado por Bernardinho. Ele enfrentou seu mestre e conseguiu a classificação histórica para a semifinal. Agora, sonha com voos ainda mais altos.