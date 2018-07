Time de Osasco ganha terceira seguida e assume a liderança

O Molico/Nestlé venceu sua terceira partida consecutiva sem perder nenhum set e assumiu a liderança da Superliga feminina com nove pontos. A equipe comandada por Luizomar de Moura bateu o Uniara/AFAV/Araraquara por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/17 e 25/20, em 1h21min de jogo disputado neste domingo no ginásio José Liberatti, em Osasco.

A meio de rede Adenízia foi a maior pontuadora ao lado da oposta Ivna, ambas com 14 acertos. Adenízia procurou assumir a responsabilidade na ausência da central Thaisa, contundida.

"A Thaisa é uma peça fundamental para a equipe e tem pontuado bastante nos jogos. Então, quando ela está fora sinto a responsabilidade de colocar o time para cima e manter o nível de atuação."

Com portões fechados por não ter o laudo do Corpo de Bombeiros para a liberação do ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Rexona-Ades anotou 3 sets a 0 no São José dos Campos (25/9, 25/11 e 25/17) na sexta-feira. Mayhara, do Rio de Janeiro, foi a maior pontuadora do jogo com nove, enquanto a líbero Fabi foi eleita a melhor em quadra.

MASCULINO

Em jogo isolado da Superliga masculina, o Voleisul/Paquetá Esportes conquistou sua segunda vitória. Atuando em casa, na Sociedade Ginástica, em Novo Hamburgo (RS), o time gaúcho não teve dificuldades para derrotar o São José dos Campos por 3 a 0 (26/24, 25/17 e 25/17). O duelo reeditou a final da Superliga B da temporada passada, vencida pela equipe paulista.

O central Robinho, da Voleisul, foi o melhor em quadra. "Se eu pudesse dividiria esse troféu com todo o grupo, são todos muito guerreiros", destacou o jogador.

Com a vitória, a Voleisul/Paquetá Esportes ocupa a parte intermediária da tabela, com seis pontos. Já o São Jose dos Campos está na parte baixa da classificação, sem nenhum triunfo.