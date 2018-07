Time de Zé Roberto, Barueri oficializa a contratação da bicampeã olímpica Thaisa

A central Thaisa foi oficializada nesta quarta-feira como reforço do Hinode Barueri para a disputa da Superliga Feminina de vôlei. A jogadora, que se recupera de uma lesão no tornozelo, ainda não poderá atuar, mas será apresentada à torcida nesta quinta, antes da partida contra o Renata Valinhos, às 19h30, no ginásio José Corrêa, em Barueri (SP).

Na equipe, Thaisa terá como companheira outra bicampeã olímpica: a ponteira Jaqueline. E será comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, com quem esteve na seleção brasileira. "Agora teremos a oportunidade de jogarmos junto em um clube, o que nunca aconteceu antes. É enriquecedor", disse a central.

Ela está em fase final de recuperação e ainda deve levar um tempo para estar em quadra. Mas já vem treinando com suas companheiras. "A equipe deu uma fortalecida, fiquei bem feliz. Ter jogadoras experientes fortalece o time e ajuda as mais novas a ganhar experiência. Nosso objetivo, além dos resultados em quadra, é ajudar as mais novas a evoluir", comentou.

A central é o quarto reforço do Hinode Barueri para a Superliga. Além dela e de Jaque, o time trouxe também a levantadora Francine e a oposto polonesa Kasia Skowronska. Desta forma, o time comandado por Zé Roberto Guimarães espera fazer um bom papel na Superliga e brigar pelo título da temporada.