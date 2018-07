Time de Zé Roberto está a um passo da elite do vôlei nacional

O time comandadado pelo técnico José Roberto Guimarães está a um passo da elite do vôlei nacional na temporada 2017/2018. No sábado, o Hinode Barueri se garantiu na final da Superliga B feminina depois da vitória sobre o São Bernardo por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/16), em 1h07 de jogo.

"Estou muito feliz com tudo. Com o projeto, com a forma que o time está jogando. Temos jogadoras muito jovens que estão evoluindo. Sabíamos que este jogo poderia ser complicado", afirmou o treinador.

A equipe de Barueri, que disputa a competição pela primeira vez, é a única invicta e será a mandante na decisão do dia 10 de abril por ter a melhor campanha. Na disputa pelo título, enfrentará o BRH-Sulflex/Clube Curitibano, que fez uma sequência de recuperação depois de terminar a fase classificatória sem nenhuma vitória nos seis jogos disputados.

Mesmo com a pior campanha, o regulamento permitia a classificação da equipe paranaense, que aproveitou a chance e venceu os quatro jogos das fases decisivas - dois nas quartas de final e dois nas semifinais. A vaga na decisão veio com o triunfo sobre o Abel Havan Brusque no tiebreak (25/20, 25/22, 17/25, 22/25 e 15/12), em 2h19, na Arena Havan, em Brusque (Santa Catarina).