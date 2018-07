Time de Zé Roberto Guimarães, Barueri vence a Superliga B e sobe à elite do vôlei

De forma invicta, o Barueri-SP sagrou-se campeão da Superliga B feminina, nesta segunda-feira, ao vencer com tranquilidade o Curitibano-PR na decisão. O time paulista levou a melhor sobre o rival paranaense por 3 sets a 0 - com as parciais de 25/10, 25/11 e 25/20 -, no ginásio José Correa, em Barueri (SP). Em seis meses de existência, este foi o segundo título da equipe, que tem no comando o técnico José Roberto Guimarães e já havia levado o troféu da Taça Prata em novembro de 2016. Assim, garantiu o direito de jogar a Superliga na próxima temporada.

Com autoridade de quem joga em casa e com o apoio de mais de cinco mil pessoas que estavam nas arquibancadas, o Barueri usou a pressão da torcida para dominar as ações. Com mais volume de jogo e comandada pelos ataques das ponteiras Érika e Suelle, não deu chance às adversárias. O saque também foi uma arma importante do time paulista, que, quando não fazia o ponto direto, dificultava bastante o passe rival.

Uma das mais experientes do elenco de Barueri, Érika ficou bastante animada com a conquista, principalmente por ter acompanhado o surgimento do projeto e vê-lo se desenvolver. A ponteira ainda garantiu que a tendência é evoluir mais chegar na elite como protagonista.

"Nós plantamos a sementinha e o vimos crescer. Chegamos aqui por amor ao voleibol e com vontade de treinar com o Zé Roberto. Fomos muito bem recebidas. É uma grande felicidade para mim conquistar este título. Eu tenho paixão pelo que faço e terminar a temporada com este presente, que é classificar para a principal liga do país, é muito gratificante. O nível da competição foi alto e com muita organização e isso é bom para o desenvolvimento do voleibol no país. E pode apostar que vamos dar trabalho na Série A", comentou Érika.

Campeão olímpico em três oportunidades, José Roberto Guimarães comemorou o título da Superliga B e exaltou a postura de suas atletas em quadra. "Queria agradecer ao público que veio dar uma força incrível nesta final e a todas as pessoas que nos apoiaram. Temos sempre que tentar fazer o melhor, não importa qual é a competição. Precisamos melhorar a cada dia, a cobrança tem que existir e elas mantiveram a responsabilidade. O desafio foi muito grande, mas a cidade nos abraçou. Onde eu tenho passado as pessoas me cumprimentam. Meu sonho é que Barueri vire um centro de voleibol como existem outros no Brasil. Sabíamos que tínhamos um time competitivo, mas que precisaríamos jogar muito. Gostei da forma como as atletas encararam este desafio com muita seriedade. Ver a emoção de cada uma ao final foi muito bacana", disse.