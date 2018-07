Titular pela 1ª vez, Renan Buiatti é decisivo e ganha elogios na seleção de vôlei

O oposto Renan Buiatti comemorou a estreia como titular da seleção brasileira de vôlei na vitória sobre o Canadá, de virada, por 3 sets a 1 (23/25, 25/20, 25/22 e 25/23), em Varna, na Bulgária, pela segunda semana da fase de classificação da Liga Mundial. O jogador foi o maior pontuador do Brasil na partida com 19 acertos.

"Foi muito bom conseguir essa vitória na minha primeira partida como titular. Foi difícil para mim. Acho que há uns três meses que eu não começava jogando, desde que saí da Superliga, e é diferente de estar só treinando. Comecei meio devagar, mas depois, do meio para frente, o meu jogo fluiu melhor e consegui ajudar mais a seleção, que é o meu principal objetivo. O mais importante é sempre a vitória do Brasil", festejou o atleta.

O técnico da seleção brasileira, Renan Dal Zotto, também demonstrou satisfação pela performance do oposto. "Foi uma ótima experiência, uma boa prova para o Renan. E, além disso, foi importante ver cada vez mais que a transição do Thales com o Tiago Brendle na função de líbero vem dando certo. Os dois se completam bem", analisou.

O Brasil terminou a primeira etapa da Liga Mundial, disputada em Pesaro, na Itália, na liderança do Grupo A1. O selecionado nacional estreou perdendo para a Polônia (3 a 2), mas se recuperou com vitórias sobre Irã (3 a 1) e Itália (3 a 1). De qualquer forma, os brasileiros já estão classificados para a fase final da competição, que será realizada em Curitiba, no início de julho.

Neste sábado, o Brasil vai enfrentar os poloneses, às 10h40 (horário de Brasília). Depois, no domingo, a equipe terá o duelo contra os búlgaros, donos da casa, em jogo marcado para às 14h40. Na semana seguinte, atuará na Argentina contra a seleção da casa, a Bulgária e a Servia.