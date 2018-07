Título inédito da Superliga enche de orgulho técnico e jogadoras do Praia Clube

O inédito título da Superliga Feminina de vôlei encheu de orgulho a comissão técnica e as jogadores do Praia Clube, que neste domingo levou a melhor sobre o Sesc-RJ por 3 sets a 0, no ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia (MG). Na sequência, o time do treinador Paulo Coco precisou encarar o Super Set - já que o time carioca havia vencido o primeiro duelo, no Rio de Janeiro, por 3 a 1 - e também venceu, desta vez por 25/18.

Paulo Coco comentou sobre a conquista e fez questão de parabenizar o grupo pelo resultado e a superação ao longo da temporada. "Esse título é a realização do trabalho de toda a temporada. Jogadores e toda a comissão técnica sempre acreditaram nesse projeto. A equipe demonstrou um brio muito grande, passando por muitas dificuldades e obstáculos. Vencemos o Sesc-RJ pela primeira vez, terminamos a temporada em primeiro na fase classificatória e enfrentamos cruzamentos difíceis tanto nas quartas de final contra o Vôlei Bauru como nas semifinais contra o Vôlei Nestlé. O tabu mais difícil foi vencer o Sesc-RJ na decisão. Soubemos dar a volta por cima e tenho que agradecer toda essa cidade que nos apoiou ao longo de toda a temporada", disse.

A central Fabiana também falou sobre o título conquistado nesta temporada. "Foi uma grande premiação para toda a equipe e para Uberlândia. Estamos fazendo história e fico super feliz com a sensação de dever cumprido. Agora só falta comemorar o meu casamento", brincou a noiva do ano, que também agradeceu aos torcedores mineiros. "A cidade me abraçou desde que eu cheguei, sou mineira e me senti em casa aqui em Uberlândia. Gosto muito daqui e fico muito feliz de ter ajudado a conseguir esse título para a cidade", explicou.

A levantadora Claudinha brilhou na decisão, em uma atuação segura nos quatro sets disputados neste domingo. Bastante emocionada no final do duelo, a levantadora agradeceu o apoio de todo o grupo e comemorou a conquista do título.

"Foi um ano de muito trabalho. Essa equipe viveu momentos maravilhosos e merecia esse título. Fizemos um primeiro turno espetacular e um segundo um pouco abaixo. Os playoffs foram muito difíceis e isso acabou nos preparando para a final. Conseguimos sair de uma grande dificuldade depois de perder o primeiro jogo no Rio. Posso dizer que a Claudinha esta saindo mais fortalecida dessa temporada e sabendo cada vez mais o papel de uma levantadora dentro de quadra", afirmou Claudinha.

De volta ao vôlei brasileiro depois de quatro temporadas no exterior, a ponteira Fernanda Garay encerrou a temporada com seu primeiro título de Superliga. Maior pontuadora da equipe mineira na competição, a jogadora fez questão de ressaltar o valor de todos os envolvidos no projeto e, ainda, a importância da conquista deste título sobre um adversário tão forte como o tradicional Sesc-RJ, dono de 12 taças.

"Estou realmente muito feliz. Acredito que contribuí bastante nesta temporada, não somente eu, mas cada uma das pessoas envolvidas. Nós, atletas, comissão técnica, os profissionais do Praia Clube, dos nossos patrocinadores, todos. Era um projeto que estava querendo muito essa conquista e estou muito contente por fazer parte desta história. Ter sido campeã em cima de um time tão tradicional engrandece ainda mais a nossa conquista. Vencemos de um time campeão de tudo, que tem muito mérito e que sabia lidar com esses momentos de decisão. O primeiro jogo não foi o que esperávamos, mas hoje conseguimos crescer e nos superar", explicou Fernanda Garay.