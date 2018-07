Torcedores vão protestar na partida entre RJ Vôlei e Sesi, no Rio

RIO - Torcedores usaram a internet para organizar um protesto na partida entre RJ Vôlei e Sesi, neste sábado, no Tijuca Tênis Clube. Na página do Facebook "Unidos por um Voleibol Melhor", os fãs da equipe carioca pedem que todos os que forem ao ginásio vistam roupas pretas. Foi a maneira encontrada para chamar a atenção sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo atual campeão da Superliga.

O time do Rio mudou no fim de semana, abandonando o RJX, após perder o patrocínio da OGX, empresa de Eike Batista em processo de recuperação judicial. Apesar de contar com dois apoiadores - Furnas e Ironage -, o time não tem recursos suficientes para honrar seus compromissos.

De acordo com a convocatória da torcida, o objetivo é "chamar a atenção, em um jogo televisionado, para a situação do esporte tanto na cidade do Rio como em todo o País." A partida começa às 21h30, será transmitida pelo SporTV e reúne os dois vice-líderes da Superliga. RJ e Sesi têm campanhas idênticas: sete vitórias em oito jogos, e perderam a invencibilidade na última rodada. Os cariocas perderam para o Vivo/Minas, em Belo Horizonte, na quarta-feira, e os paulistas foram derrotados pelo líder Sada Cruzeiro na terça, em casa.