Três duplas brasileiras de vôlei de praia feminino avançam às oitavas em Varsóvia

O Brasil somou nesta quinta-feira sete vitórias em oito jogos no torneio feminino da etapa quatro estrelas de Varsóvia, na Polônia, pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca e Carol Solberg/Maria Elisa venceram seus dois jogos, avançando direto às oitavas de final. Talita/Taiana teve um triunfo e um revés e vai disputar a repescagem.

Os adversários das oitavas de final serão definidos após a repescagem nesta sexta-feira, quando também serão disputadas as partidas pelas quartas de final do feminino. As semifinais, disputas de bronze e ouro ficam previstas para sábado. Brasil e Estados Unidos são os únicos países com três times já garantidos na próxima fase.

Carol Solberg e Maria Elisa estrearam com vitória sobre as eslovacas Dubovcova/Strbova por 2 sets a 0 (21/17 e 21/15). No duelo pelo primeiro lugar do Grupo D, vitória sobre as canadenses Wilkerson e Bansley por 2 a 0 (21/13 e 21/18), garantindo vaga nas oitavas. "Conseguimos fazer o que temos de melhor, que é o saque, junto com uma tática boa que nos proporcionou boas defesas. Temos que continuar agredindo porque só existem times bons. Vamos dar nosso melhor para buscar a vaga nas quartas de final, e depois pensar nos próximos passos", disse Maria Elisa.

Ana Patrícia/Rebecca, cabeça de chave 1 do torneio, venceu na estreia as polonesas Ceynowa/Kloda por 2 sets a 0 (21/15 e 21/11). Na segunda rodada, pela liderança do Grupo A, novo triunfo por 2 a 0 (21/13 e 21/19) sobre as espanholas Elsa Baquerizo e Liliana Fernández.

No Grupo B, Ágatha e Duda estrearam com triunfo sobre as polonesas Brzostek/Wachowicz por 2 sets a 0 (21/16 e 21/9). Em seguida, vitória sobre as italianas Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth por 2 a 1 (23/21, 19/21 e 15/8).

Talita e Taiana perderam para as suíças Nina Betschart e Tanja Huberli: 2 sets a 0 (21/18 e 21/18), pelo Grupo C. A dupla brasileira conseguiu se recuperar no duelo seguinte ao bater as francesas Chamereau/Jupiter por 2 a 0 (21/10 e 21/15), avançando em terceiro na chave, indo à repescagem.

MASCULINO

Os times brasileiros estrearam com vitórias. Alison/Álvaro Filho, Evandro/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Vitor Felipe venceram nesta quinta-feira e disputam a liderança de suas chaves nesta sexta-feira. Além do final da fase de grupos, a repescagem também ocorre nesta sexta-feira. Oitavas e quartas de final ficam para o sábado, enquanto que semifinais e disputas de medalhas acontecem no domingo.

Alison e Álvaro Filho venceram os canadenses Grant O'Gorman e Ben Saxton por 2 sets a 0 (21/13 e 21/19). Eles disputarão a primeira posição do Grupo C contra os russos Krasilnikov/Stoyanovskiy.

Evandro e Bruno Schmidt superaram os alemães Bergmann/Harms por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18). A disputa do primeiro lugar do Grupo F e vaga às oitavas de final será contra os vice-campeões olímpicos Daniele Lupo e Paolo Nicolai, da Itália.

Pelo Grupo A, Pedro Solberg e Vitor Felipe derrotaram os russos Nikita Liamin e Taras Myskiv por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16). Eles enfrentarão nesta sexta-feira os poloneses Fijalek/Bryl.