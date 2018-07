Três duplas brasileiras se classificam no vôlei de praia

As duplas brasileiras tiveram um grande desempenho na chave feminina da etapa de Seul, na Coreia do Sul, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quinta-feira, Talita/Maria Elisa, Juliana/Larissa e Ângela/Val venceram suas duas partidas e garantiram uma vaga nas oitavas de final.

Atuais campeãs em Seul, Talita e Maria Elisa não perderam um set sequer. Primeiro, venceram as japonesas Asao e Kusano por 21/8 e 21/17. E na sequência, superaram as suíças Kuhn e Zumkehr por 21/15 e 21/18. As brasileiras enfrentam agora as compatriotas Ângela e Val, que venceram também por 2 a 0 as gêmeas finlandesas Erika/Emilia Nystrom e as alemãs Sara Goller e Laura Ludwig.

"A dupla japonesa está em um nível abaixo do que costumamos encontrar no Circuito Mundial e não tivemos maiores problemas. Já as suíças formam um time forte e tivemos que jogar bem para vencê-las. Esperamos um jogo complicado contra a Ângela e a Val. Elas foram muito bem nas duas primeiras rodadas", avaliou Talita.

Juliana e Larissa, por sua vez, também não tiveram grandes dificuldades. Superam Kou e Chang por 2 a 0, mesmo placar da vitória sobre as austríacas Sara Montagnolli e Barbara Hansel.

Agora, elas encaram as mexicanas Bibiana Candelas e Mayra Garcia, algozes das irmãs Maria Clara e Carolina na primeira rodada. As brasileiras ainda se recuperaram na sequência, venceram as locais Han e Kor por 2 a 0 e garantiram presença na repescagem.