Turquia e Rússia avançam às finais do Grand Prix

As seis seleções finalistas do Grand Prix estão definidas. Após Brasil, China, Japão e Bélgica assegurarem presença na etapa decisiva do torneio, as equipes da Turquia e da Rússia também garantiram a classificação ao conquistarem vitórias neste domingo, no último dia da fase de classificação.

A Turquia garantiu a terceira colocação na primeira fase ao derrotar a Itália por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 25/19, 22/25 e 25/23, pela rodada final do Grupo H, disputado em Kaliningrado, na Rússia. No mesmo local, as anfitriãs russas garantiram o quarto lugar e a classificação com a vitória sobre a Alemanha por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 26/24 e 26/24.

Com esses resultados, a fase de classificação do Grand Prix se encerrou com o Brasil na primeira colocação, com 26 pontos, nove vitórias e nenhuma derrota, a China em segundo lugar, com 17 pontos, e Turquia e Rússia em terceiro e quarto lugar, respectivamente, ambas com 16 pontos.

O Japão foi apenas o sétimo colocado, com 13 pontos, mas já estava garantido nas finais por ser o anfitrião. Já a Bélgica participará da etapa decisiva, marcada para Tóquio, após ser o campeão da segunda divisão do Grand Prix.

As finais do torneio serão disputadas a partir da próxima quarta-feira, em sistema de pontos corridos, com todas as seis seleções se enfrentando. O Brasil é o atual campeão e o maior vencedor do Grand Prix com nove títulos.