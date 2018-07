Turquia se recupera, vence Sérvia e segue viva na fase final da Liga das Nações

A Turquia se recuperou da derrota para os Estados Unidos e nesta quinta-feira venceu a Sérvia por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 16/14 em seu segundo jogo pela fase final da Liga das Nações, que acontece em Nanquim, na China.

O resultado deixa o Grupo B ainda totalmente indefinido. Os Estados Unidos enfrentam a Sérvia nesta sexta-feira, às 4h (de Brasília), no duelo que definirá os dois classificados da chave para as semifinais. Caso as norte-americanas percam, as vagas serão definidas pelo saldo de sets.

A meio de rede Hande Baladin foi a principal responsável pela reação turca na competição. No duelo contra a Sérvia, ela anotou 18 pontos. Pelo lado sérvio, a principal jogadora foi Milena Rasic, com 14 pontos.

A Turquia agora descansa na sexta-feira e aguarda para saber se irá para as semifinais, que acontecerá no sábado. No Grupo A, a seleção brasileira faz sua estreia na fase final nesta quinta-feira, às 8h15 (de Brasília), contra a Holanda, que perdeu para a China na quarta-feira.