UCS derrota Cimed e empata série da Superliga

A Fátima/Medquímica/UCS/SPFC (RS) surpreendeu a Cimed/Malwee (SC), atual campeã e finalista das últimas quatro Superligas Masculinas, e a venceu por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/22, 25/22 e 26/24, neste domingo, em Caxias do Sul. Com isso, adiou a definição de um dos semifinalistas, empatando por 1 a 1 o playoff pelas quartas de final.

A Cimed venceu o primeiro jogo por 3 sets a 0, em Florianópolis. A terceira partida será disputada na terça-feira, na capital catarinense. O vencedor do confronto enfrentará o Pinheiros/Sky nas semifinais da Superliga Masculina.

O oposto Kaio, da UCS, foi o principal jogador da partida deste domingo, com 23 pontos. "Havíamos falado que tentaríamos uma vitória contra a Cimed/Malwee e conseguimos. Foi um resultado justo. O time foi corajoso e atuou com personalidade. Estou satisfeito, principalmente com a alegria que o time teve no jogo", afirmou Jorge Schmidt, técnico da UCS.