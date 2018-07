Unilever continua boa sequência e vence o Pauta/São José na Superliga feminina

SÃO PAULO - A Unilever, time de Bernardinho, não teve dificuldades para vencer mais uma na Superliga feminina ao bater por 3 sets a 0 (25/9, 25/12 e 25/14) o Pauta/São José, em Santa Catarina.

Com uma bela partida de Valeskinha, que marcou cinco pontos no bloqueio e mostrou o porquê é a maior bloqueadora da história da Superliga, a Unilever precisou de pouco mais de um hora para liquidar op duelo.

No entanto, apesar do belo desempenho de Valeskinha em quadra, a maior pontuadora foi a oposto Sheila, também da Unilever, com 16 acertos, sendo que 14 foram de ataque.

Com o resultado, a Unilever manteve a liderança da Superliga. O time carioca voltará à quadra no próximo sábado, mais uma vez em Santa Catarina. Em Brusque, na Arena Multiuso, o time carioca terá pela frente o Brusque (SC), a partir das 19h.

O Pauta/São José também jogará no sábado, mas a partir das 10h30 contra o Macaé Sports (RJ), no ginásio São José, em São José.

Outros duelos. Usiminas/Minas e BMG/São Bernardo fizeram o jogo mais equilibrado da noite de quinta-feira. Depois de abrir 2 sets a 0, o time mineiro viu a equipe paulista reagir e só conseguiu vencer no tie-break, com parciais de 25/22, 25/17, 19/25, 22/25 e 15/9, em 2h02 de jogo, no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP).

E, em São Caetano, o São Caetano venceu a sua primeira partida na competição após 16 jogos, ao bater o BMG/Mackenzie por 3 sets a 2 (25/16, 15/25, 25/14, 23/25 e 15/5).