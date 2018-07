Unilever contrata miss gaúcha para disputa da Superliga de vôlei

RIO - O fenômeno Mari Paraíba, jogadora que recentemente abandonou o vôlei para se dedicar à vida de modelo, reabriu as portas para a exploração da beleza das jogadoras para atrair público e mídia para a modalidade. De carona nesse novo momento, o Unilever anunciou nesta terça-feira a contratação de Luciane Escouto.

A central começou a ganhar holofotes depois que venceu o concurso ''A Mais Bela Gaúcha'', o que lhe deu o direito de disputar o Miss Mundo Brasil em abril de 2013. Ela, que jogava pelo Mackenzie, defendeu no começo desta temporada 2012/2013 o time do Fluminense no Campeonato Carioca. Atraiu a atenção do público e da imprensa e ganhou um contrato com um dos principais times do País.

No Unilever, a miss de 25 anos e 1,85m será treinada por ninguém menos que Bernardinho. "Estou muito feliz com o convite da equipe. Toda jogadora sonha em treinar com o Bernardo, um técnico mundialmente reconhecido. Vou aproveitar ao máximo essa oportunidade e tenho certeza de que temos chances reais de brigar pelo título da Superliga", comentou a jogadora.

Normalmente o Unilever trabalha com um elenco de quatro centrais. Luciane Estouto chega para ser uma peça extra, mas o Unilever garante que a jogadora foi escolhida pelo seu talento dentro de quadra: "Ela tem um ataque forte por trás da levantadora, uma de suas principais características", diz Hélio Griner, assistente técnica da equipe.