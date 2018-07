Unilever contrata Natália Zilio

Rio - O Unilever oficializou nesta terça-feira a contratação de Natália Zilio para a temporada 2011/2012. O contrato da jogadora, que atua pelo Osasco/Sollys, com sua nova equipe passa a vigorar a partir do dia 1º de junho.

Conhecida por sua força e impulsão no ataque, Natália repetirá na Unilever o trio que formou com Sheilla e Mari no Grand Prix de 2009, quando o Brasil foi campeão.

Em seu novo time, a jogadora deve atuar como ponteira, já que Sheilla joga como oposta. "Não me incomoda jogar como ponteira. Na verdade, eu já vinha pedindo opiniões durante a Superliga e esta foi uma decisão que eu tomei", declarou.

Natural de Ponta Grossa, Paraná, Natália começou a jogar vôlei nas categorias de base do AJOV, em Joaçaba (SC). Após passar pelas equipes juvenis da seleção brasileira, a jogadora foi convocada, pela primeira vez, para a seleção adulta na Copa dos Campeões de 2005.