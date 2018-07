Unilever espanta a zebra e se classifica para as semifinais

RIO - Comandada por Bernardinho, a Unilever espantou a zebra e garantiu a classificação para as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei ao derrotar em casa o Mackenzie/Cia do Terno por 3 sets a 0 (25/15, 25/21 e 25/16). Foi necessário o terceiro jogo na série melhor de três entre as equipes para definir a vaga. O time carioca pega o Vôlei Futuro.

A partida teve momentos de tensão quando a jponta Thaís, da equipe mineira, se contundiu, quebrando o maxilar em uma disputa de bola. Tirando o acidente, porém, o time carioca dominou todo o confronto e evitou a quarta derrota consecutiva na Superliga depois de uma série de 19 jogos invicto.

Usiminas/Minas e Sesi decidem hoje, às 21 horas, em Belo Horizonte, a última vaga no confronto mais equilibrado até agora. A série melhor de três jogos está empatada por 1 a 1 e as vencedoras do confronto enfrentam o Sollys/Nestlé. O Minas saiu com a vitória na primeira partida, em Belo Horizonte, por 3 sets a 2 e o Sesi ganhou a segunda, em São Paulo, por 3 a 0.