Unilever fatura a segunda vitória na Superliga feminina de vôlei 2010/11

Atual vice-campeã, a Unilever obteve sua segunda vitória na Superliga feminina de vôlei na noite desta sexta-feira, ao superar o BMG/São Bernardo por 3 sets a 0, com parciais de 30/28, 25/10 e 25/14, fora de casa.

Responsável por 18 pontos da equipe visitante, Sheilla foi o grande destaque da partida e mereceu elogios do técnico Bernardinho. "Mais uma vez, a Sheilla jogou muito bem, e o time tem que se inspirar nela. Temos ainda muita coisa para ser corrigida para a competição", avaliou o treinador, insatisfeito com a atuação da Unilever no primeiro set.

"O time não sabia o que esperar. São Bernardo vinha da disputa do Paulista, com ritmo de jogo, enquanto nós estamos trabalhando com todo o grupo há duas semanas. Tivemos uma vantagem de cinco pontos, mas cometemos erros e nos complicamos um pouco. Estes erros foram mais por tensão do que por falta de foco", ponderou Bernardinho.

Já a meio-de-rede Juciely criticou a arbitragem da partida. "O árbitro errou bastante. Assim, sabíamos que nossos pontos dependiam apenas da gente. A equipe vem crescendo no decorrer do campeonato, a cada treino, a cada dia ganhamos entrosamento. Mas ainda são vários os pontos a serem ajustados", afirmou.

Depois desta vitória, a Unilever se prepara para disputar mais dois jogos fora de casa, ambos em Minas Gerais. Na terça-feira, a equipe carioca vai enfrentar o Usiminas/Minas, na Arena Vivo. Na quinta, será a vez de duelar com o BMG/Mackenzie, na Arena BMG.