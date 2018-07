Unilever mantém série invicta na Superliga Feminina

RIO - A Unilever manteve a liderança da Superliga Feminina de vôlei na noite de terça-feira acumulando a 18ª vitória consecutiva na competição– só perdeu na estreia da temporada. A última vítima da equipe, recordista de vitórias seguidas, foi a equipe do Usiminas/Minas, que mesmo jogando em Belo Horizonte, perdeu por 3 sets a 0 (25/18, 26/24 e 25/21). A oposto Sheilla foi a maior pontuadora do confronto: somou 21 ao todo, mas afirma que o time ainda pode progredir. “Estamos no caminho certo, mas precisamos melhorar muito ainda. Estamos desperdiçando muitos contra-ataques, mas, hoje, jogamos bem nos momentos decisivos e isso é muito importante”, disse a jogadora da equipe carioca.

O técnico da Unilever, Bernardinho, concorda. “A gente está demorando para converter e aí acaba dando chance aos adversários. Precisamos melhorar o passe, também. No primeiro set, depois do início, comandamos o jogo, no segundo estávamos bem tranquilos e nos complicamos no final, mas fechamos. E no terceiro set fomos levando até ganhar.”

Outros jogos da rodada: Na terça-feira: BMG/São Bernardo 3 x 1 Rio do Sul (25/20, 28/30, 25/22 e 25/18), Macaé Sport 3 x 1 São Caetano (19/25, 28/26, 25/13 e 25/22) e Sollys/Nestlé 3 x 1 Pinheiros (30/28, 21/25, 25/19 e 25/20), em 2h04. Na segunda-feira: Banana Boat/Praia Clube 2 x 3 Mackenzie/Cia do Terno (18/25, 25/14, 25/22, 22/25 e 15/13) e Vôlei Futuro 3 x 2 Sesi (18/25, 23/25, 25/23, 25/18 e 15/03). A próxima rodada será na próxima sexta-feira.