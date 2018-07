Unilever perde na semifinal do torneio na Suíça A Unilever perdeu para o Rabita Baku na semifinal e vai disputar o terceiro lugar do Top Volley, tradicional torneio de vôlei feminino que acontece anualmente na Basileia, na Suíça. No jogo desta quarta-feira, a equipe carioca foi presa fácil para o rival do Azerbaijão e acabou sendo derrotada por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/22 e 25/22.