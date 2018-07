Unilever recebe o Vôlei Amil, e pode ir à 10ª final seguida da Superliga

RIO - Basta uma vitória para que a Unilever se classifique, neste sábado, para sua 10.ª final consecutiva da Superliga Feminina. Mas a missão não será simples. O time do técnico Bernardinho enfrenta o Vôlei Amil, às 10 horas, no Maracanãzinho. E a equipe de José Roberto Guimarães não digeriu a derrota por 3 sets a 0, em casa, na terça-feira.

Depois de dois sets muito equilibrados, em que o time carioca fechou a parcial aproveitando os momentos decisivos, a terceira parcial foi um passeio da equipe visitante. "No primeiro jogo elas souberam explorar nossos erros e nós não conseguimos aproveitar os pontos fracos delas. Temos de mudar essa história, porque jogamos a nossa vida no Rio. Estudamos mais ainda o time delas e vamos com tudo", disse a oposto Tandara, maior pontuadora da Superliga.

Zé Roberto acredita na reação de sua equipe, que venceu o rival nas duas partidas da primeira fase. "Temos condições de vencer no Rio. Claro que há a dificuldade de jogar na casa do adversário, com a torcida contra. Mas, quando a semifinal começou, nós tínhamos que ganhar dois jogos para avançar à decisão, e isso não mudou", avaliou o técnico campineiro. "No primeiro jogo, fizemos dois sets muito equilibrados e tivemos chances de vitória. Espero mais um grande duelo, e que consigamos fazer nossa parte para provocar a terceira partida." Caso a série fique empatada, o jogo decisivo será na sexta-feira, dia 18, às 21h30.

Além da vantagem na série, a Unilever conta na semifinal com o importante reforço de Fofão. A levantadora de 44 anos, que ficou dois meses sem atuar, foi fundamental para a vitória fora de casa. "Senti uma emoção muito grande, porque me preparei demais para esse momento. Consegui ajudar o time e não senti dores. Espero ajudar novamente o time a ter coragem para jogar", afirmou a jogadora, que até então, nos playoffs, entrava em quadra apenas na inversão. "Tenho consciência da minha responsabilidade, da importância que tenho para dar segurança à equipe. Às vezes as jogadores precisam de alguém para se apoiar e sinto que minhas companheiras confiam em mim, no meu trabalho."

Consciente de que mais uma final está próxima, o técnico Bernardinho avalia que é preciso concentração para conseguir vencer o Vôlei Amil mais uma vez. "Não podemos relaxar. Vencemos o primeiro jogo das semifinais, mas foi um jogo duro. Os dois primeiros sets poderiam ter tido outro resultado, e não podemos esquecer disso. Levamos, mas elas poderiam ter vencido uma ou duas parciais. Esses dias foram de muito trabalho para todos nós, e temos de entrar confiantes para sermos consistentes outra vez."