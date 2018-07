Unilever soma 1 vitória e 1 derrota em torneio na Suíça

No primeiro jogo do dia, a Unilever não teve dificuldades para vencer o time romeno por 3 sets a 0 (25/21, 25/18 e 25/19). Depois, porém, acabou perdendo para o rival suíço por 3 a 1 (25/18, 25/23, 29/31 e 25/19). Assim, praticamente garantiu a vaga na semifinal, mas ainda precisa esperar o resultado da última partida da chave, entre Dinamo Bucareste e Volero Zurich, nesta quarta.

"O time jogou mal contra o Volero Zurich. Foi um jogo bem diferente do primeiro (contra o Dinamo Bucareste), em que estivemos mais concentradas. É um campeonato difícil e a gente não consegue saber muito sobre os adversários, não teve tempo de estudar, ver vídeos, e isso dificulta um pouco", afirmou a líbero Fabi, uma das titulares da equipe comandada pelo técnico Bernardinho.

Apesar do desejo de conquistar o tricampeonato do Top Volley, repetindo os feitos de 2006 e 2009, a Unilever usa o torneio na Suíça como uma espécie de treino de luxo para a sequência da temporada - tanto que a oposto Sheilla, muito desgastada, está sendo poupada. "Queremos vencer, mas também nos prepararmos nesse intervalo da Superliga, não parar, manter o foco", explicou Fabi.

Além de Unilever, Dinamo Bucareste e Volero Zurich, Severstal (Rússia), Rabita Baku (Azerbaijão) e Cannes (França) estão na disputa do Top Volley deste ano. Os dois últimos jogos da primeira fase do torneio acontecem nesta quarta-feira, um pouco antes da realização das semifinais. Depois, as disputas do quinto e do terceiro lugares e a grande final estão programadas para quinta.