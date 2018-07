Unilever usa torneio na Suíça como treino para Superliga A Unilever estreia nesta terça-feira no Top Volley, tradicional torneio de vôlei feminino, que acontece anualmente entre o Natal e réveillon, na Basileia, na Suíça. E, apesar de buscar o tricampeonato (ganhou também em 2006 e 2009), a equipe carioca entra na competição com o objetivo de fazer um treino de luxo para a sequência da Superliga, que volta a ser disputada apenas no dia 10 de janeiro.