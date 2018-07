Unilever vence e fica a uma vitória da final na Superliga feminina

SÃO PAULO - O Unilever Rio de Janeiro ficou muito próximo de chegar pela décima vez à final da Superliga feminina. A equipe venceu o Pinheiros/Mackenzie por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/11, em São Paulo nesta sexta-feira.

O bom início nos três sets foi fundamental para a vitória da equipe carioca. Nos três sets, a equipe começou na frente e, apesar da reação do Pinheiros/Mackenzie no decorrer dos sets, o Unilever sempre manteve a liderança do jogo.

A ponteira Suelle, que começou no banco, da Unilever, entrou nos dois primeiro sets e jogou o terceiro desde o início, foi eleita a melhor jogadora da partida. "Fico feliz por ter ajudado a equipe, mas ainda não acabou. Conseguimos impor o nosso ritmo, mas o Pinheiros/Mackenzie é uma grande equipe e temos que nos preparar ainda mais para a segunda partida", disse a ponteira.

A Unilever poderá selar a classificação para a final diante de sua torcida. O segundo confronto será realizado no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no sábado, 16. Se o Pinheiros/Mackenzie vencer, empatará o playoff e levará a definição para o terceiro jogo.