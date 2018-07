Unilever vence e fica com bronze em torneio na Suíça Com a presença da oposto Sheilla como titular desde o início, a Unilever venceu o Volero Zurich, por 3 sets a 0 (parciais 25/22, 25/13 e 26/24), nesta quinta-feira, e conquistou o terceiro lugar do Top Volley, tradicional torneio de vôlei feminino que acontece anualmente na Basileia, na Suíça.