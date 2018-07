Unilever vence Pinheiros e chega a mais uma final da Superliga

SÃO PAULO - A Unilever (RJ) é a primeira finalista da Superliga Feminina de vôlei 10/11. A equipe venceu o Pinheiros/Mackenzie (SP) por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/19 e 25/19, e fechou a série semifinal melhor-de-três em dois jogos a zero.

Na final, a Unilever enfrentará o vencedor da outra série semifinal entre Sollys/Osasco (SP) e Vôlei Futuro (SP), que tiveram jogo suspenso devido ao acidente com o ônibus do Vôlei Futuro. A decisão está marcada para o dia 30 de abril, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

Com o bom trabalho de distribuição da levantadora Dani Lins, a Unilever teve três grandes destaques na partida. A central Juciely marcou 14 pontos, enquanto a oposto Sheilla, 13, e a ponteira Mari, 11. No Pinheiros/Mackenzie, a ponteira Jú Costa foi quem mais marcou, com 14 pontos.

A vantagem da Unilever durante a partida foi a regularidade. O time carioca errou menos do que o adversário. No total, foram apenas oito erros das donas da casa, enquanto as visitantes cederam 23 pontos em falhas.

Após a partida, o técnico Bernardinho ficou satisfeito com a atuação do time. "Ainda cometemos algumas falhas, mas tivemos bons momentos e o time jogou o tempo inteiro com muita determinação. Gostei desta postura da equipe", avaliou o treinador.