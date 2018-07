Unilever vence primeiro jogo e tira a vantagem do Vôlei Amil na Superliga

CAMPINAS - O Unilever reverteu a vantagem do Vôlei Amil na semifinal da Superliga Feminina e, agora, pode fechar a série no Rio, sábado, para ir à décima final consecutiva do torneio. Na casa do adversário, o time do técnico Bernardinho derrotou o de José Roberto Guimarães, na noite desta terça-feira, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 30/28 e 21/13.

Time experiente em momentos decisivos, o Unilever foi mais efetivo em bolas cruciais. O destaque da equipe carioca, a ponteira sérvia Mihalojvic, teve 21 acertos. E, para a jogadora, a tranquilidade foi fator preponderante para a vitória.

"Nos preparamos muito bem para esse jogo, só pensamos no Amil. Os dois primeiros sets foram muito equilibrados, mas estávamos mais calmas, acho que esse foi o ponto. Minha atuação foi muito boa, mas devo ao trabalho de todo o time."

Pelo lado campineiro, a oposto Tandara, maior pontuadora da Superliga, voltou ao time após se recuperar de uma lesão. Mas, muito bem marcada, fez apenas 11 pontos. Natália foi a maior pontuadora do Amil, com 14 acertos.

A equipe paulista perdeu o rumo na última parcial. A central Walewska lamentou a atuação no terceiro set e só pensa agora em recobrar a vantagem. "Não podemos nos permitir que isso aconteça em uma semifinal. Agora, temos que vencer fora de casa para trazer o jogo de volta para Campinas."

A próxima partida da semifinal entre Unilever e Vôlei Amil será disputada no Maracanãzinho, às 10 horas de sábado. Caso a série fique empatada, o terceiro e decisivo jogo volta para Campinas, no dia 18, às 21h30. Nesta sexta, às 21h30, começa a outra semifinal, entre Molico/Osasco e Sesi, em Osasco. Unilever e Osasco fazem as finais da Superliga há nove temporadas, com seis títulos para a equipe do Rio.