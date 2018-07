Unilever vence Sesi e faz final da Superliga com Osasco

Unilever (RJ) e Osasco (SP) vão se enfrentar pela nona vez consecutiva na decisão da Superliga Feminina de Vôlei. A repetição do duelo em mais uma final foi garantida neste sábado, quando a equipe carioca garantiu presença na decisão ao derrotar o Sesi (SP) por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/21 e 25/23, em 1 hora e 39 minutos, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio. A decisão, em jogo único, será disputada no dia 7 de abril, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Com a vitória, o Unilever fechou a série melhor de três jogos com o Sesi em 2 a 0. O resultado foi o mesmo da outra semifinal, definida na noite de sexta-feira, quando o Osasco derrotou o Campinas por 3 sets a 0.

A ponteira Amanda, do Unilever, foi eleita a melhor jogadora da partida. "Estou feliz com a nossa vitória. Não esperava ser eleita a melhor da partida. Já estou há bastante tempo no projeto da Unilever e fico feliz com mais essa final. Entrei em quadra e fiz o que a comissão técnica me pediu. A sensação é muito boa", disse.

A oposto canadense Sarah Pavan, também do Unilever acabou o jogo como maior pontuadora, com 16 acertos. "É muito emocionante tudo isso que estamos vivendo. Esse time tem uma história de vitória e é muito bom estar fazendo parte disso. Estou muito feliz", afirmou.

Apesar da eliminação, o técnico Talmo de Oliveira fez um balanço positivo da campanha do Sesi na Superliga. "Tínhamos o objetivo inicial de ficar entre as quatro melhores equipes da Superliga e alcançamos isso. Perdemos jogadoras importantes ao longo da competição como a Suelle, a Ingrid e a Michelle, que fizeram muita falta. No entanto, a Unilever está de parabéns. Hoje tivemos algumas chances, mas não conseguimos ficar equilibrados todo tempo", analisou.

O JOGO

O início da partida foi equilibrado, com o Unilever indo ao primeiro tempo técnico com uma vantagem mínima (8/7). A equipe carioca, porém, deslanchou após três erros do Sesi, abriu 15/11 e fechou o set inicial em 25/18. Porém, a parcial acabou ficando marcada por um susto com a ponteira Sassá. A jogadora do Sesi teve uma queda de pressão, foi atendida na quadra por alguns minutos e deixou a partida.

O Unilever seguiu melhor no começo do segundo set, fez 8/6, mas permitiu a virada do Sesi para 9/8. A equipe paulista foi ao segundo tempo técnico vencendo por 16/15 e chegou a abrir 20/18. Porém, o técnico Bernardinho trocou Valeskinha por Amanda e o Unilever reagiu, fechando a parcial em 25/21.

Em busca da sobrevivência, o Sesi fez 8/6 no início do terceiro set, mas levou a virada (12/11) e viu o Unilever abrir 18/14. O time paulista empatou o duelo em uma sequência de saques de Fabiana (18/18) e chegou a abrir três pontos - 22/19 -, liderado por Tandara. Só que o bloqueio do Unilever fez a diferença para que a equipe vencesse a parcial por 25/23, garantindo a classificação da equipe para mais uma decisão da Superliga contra o Osasco.