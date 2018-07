Usiminas/Minas vence Sesi de virada e fica com última vaga das semifinais

BELO HORIZONTE - Em um jogo emocionante e com direito à virada, o Vivo/Minas ficou com a última vaga para as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei ao derrotar o Sesi por 3 sets a 2 (17/25, 25/17, 22/25, 26/24 e 15/13) em Belo Horizonte. A equipe será adverária do Sollys/Nestlé, de Osasco, por uma vaga na decisão.

A CBV deve divulgar nesta quarta-feira a tabela dos jogos da semifinal. O time de Osasco leva vantagem no playoff porque fez melhor campanha na fase de classificação. No outro lado, Vôlei Futuro, de Araçatuba, e Unilever, do Rio, lutarão para disputar o título e a vantagem de jogar um número maior de partidas em casa será da equipe carioca.